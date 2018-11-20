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США могут включить Венесуэлу в список спонсоров терроризма

США могут включить Венесуэлу в список спонсоров терроризма
20 ноября 2018 - 11:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти США рассматривают возможность включения Венесуэлы в список стран – спонсоров терроризма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями дискуссии. Окончательного решения, по его информации, пока не было принято, не определены и сроки решения этого вопроса.

Лоббистом включения Венесуэлы в список является сенатор-республиканец Марко Рубио, призывающий к более жесткому противостоянию правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за возможных связей Каракаса с ливанской «Хезболлой» и «Революционными вооруженными силами Колумбии». При этом доказательств незаконной деятельности Венесуэлы американский сенатор не представил, пишут «Ведомости».

По данным The Washington Post, госдепартамент начал запрашивать информацию о подобных действиях Венесуэлы у других агентств администрации США. Представитель внешнеполитического ведомства пояснил, что его специалисты постоянно анализируют информацию из многих источников о возможном участии государств в терроризме. Вопрос о включении Венесуэлы в список стран – спонсоров терроризма представитель госдема охарактеризовал как «гипотетический».

Признание Венесуэлы спонсором терроризма обернется для страны с уровнем инфляции 833 000% новыми санкционными ограничениями. С 2017 г. США несколько раз вводили санкции в отношении Каракаса, в начале ноября Вашингтон ограничил экспорт золота. Контртеррористические санкции затрагивают сферы торговли оружием и продукцией двойного назначения.

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Vedomosti.ru: США могут признать Венесуэлу спонсором терроризма
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