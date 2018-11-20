США могут включить Венесуэлу в список спонсоров терроризма
20 ноября 2018 - 11:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти США рассматривают возможность включения Венесуэлы в список стран – спонсоров терроризма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями дискуссии. Окончательного решения, по его информации, пока не было принято, не определены и сроки решения этого вопроса.
Лоббистом включения Венесуэлы в список является сенатор-республиканец Марко Рубио, призывающий к более жесткому противостоянию правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за возможных связей Каракаса с ливанской «Хезболлой» и «Революционными вооруженными силами Колумбии». При этом доказательств незаконной деятельности Венесуэлы американский сенатор не представил, пишут «Ведомости».
По данным The Washington Post, госдепартамент начал запрашивать информацию о подобных действиях Венесуэлы у других агентств администрации США. Представитель внешнеполитического ведомства пояснил, что его специалисты постоянно анализируют информацию из многих источников о возможном участии государств в терроризме. Вопрос о включении Венесуэлы в список стран – спонсоров терроризма представитель госдема охарактеризовал как «гипотетический».
Признание Венесуэлы спонсором терроризма обернется для страны с уровнем инфляции 833 000% новыми санкционными ограничениями. С 2017 г. США несколько раз вводили санкции в отношении Каракаса, в начале ноября Вашингтон ограничил экспорт золота. Контртеррористические санкции затрагивают сферы торговли оружием и продукцией двойного назначения.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Глава Совбеза Армении примет участие в заседании секретарей СБ СНГ Там Григорян примет участие в VI заседании секретарей совета безопасности государств-участников СНГ.
Instagram удалит искусственно поставленные лайки и комментарии Компания в последнее время заметила применение сторонних приложений, позволяющих пользователю искусственно наращивать аудиторию аккаунта
Верхний Ларс открыт, но с российской стороны застряли около 500 грузовиков Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 491 единиц техники
ВОЗ: В Армении наименьшее число детей-самоубийц в Европейском регионе Каждый год 55 миллионов детей в Европейском регионе ВОЗ становятся жертвами жестокого обращения