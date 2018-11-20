Пашинян: Сказанное мной о Белоруссии остается в силе

PanARMENIAN.Net - Если 6 декабря ОДКБ не достигнет консенсуса в отношении вопроса избрания нового генерального секретаря организации, Армения продолжит работу по достижению консенсуса. Об этом заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Думаю, с армянской стороны последовала реакция на ответ пресс-секретаря МИД Белоруссии, я лично ответил. Все, что я сказал, останется в силе», - сказал Пашинян, отметив, что потребует объяснений как по уже упомянутым, так и по другим вопросам.

Никол Пашинян 19 ноября прокомментировал заявление МИД Белоруссии в его адрес по поводу выборов генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что в отношениях с международными партнерами Армения не будет подстраиваться и приспосабливаться.

Ранее Никол Пашинян выступил с беспрецедентно резкой критикой поведения президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева после саммита ОДКБ в Астане. Пашинян выразил недовольсто выносом на публику обсуждения кандидатуры будущего генсека ОДКБ лидерами двух государств и встречей Лукашенко с послом Азербайджана по вопросам деятельности альянса. «Это закрытое заседание, во время которого союзники обсуждают военно-политические вопросы. Это закрытый разговор союзников, и я удивлен, что человек, находящийся в статусе руководителя страны 30 или сколько-то-там лет, позволяет себе такое. Конечно, я буду требовать разъяснений у президента Белоруссии», - сказал он.

В Минске ответили на это. «Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать. Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Надеемся, со временем это пройдет»,- заявил 18 ноября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Комментируя заявление о продаже новой партии белорусского оружия Азербайджану, Пашинян сказал, что это не имеет никакого отношения к эскалации армяно-белорусских отношений. Он напомнил, что Белоруссия поставила Азербайджану пертию реактивных систем залпового огня «Полонез» еще когда генсеком ОДКБ был представитель Армении.

«Наша позиция очень ясна: мы осуждаем такие сделки, рассматриваем эти действия как направленные против национальных интересов Республики Армения, и считаем, что они искажают сущность ОДКБ․․․ Мы должны взаимно объясниться»,- отметил Пашинян.

Он добавил, что для всех стран-членов ОДКБ должно быть ясно, какие обязательства они имеют друг перед другом и организацией.

«Мы полностью соблюдаем наши обязательства, чего, к сожалению, не можем сказать о некоторых наших партнерах», - подчеркнул Пашинян.

Ранее стало известно, что Белоруссия и Азербайджан готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники.

В конце сентября стало изветно, что в Азербайджан из Белоруссии доставлена новая партия реактивных систем залпового огня «Полонез». О грядущем появлении «Полонезов» в Азербайджане сообщалось в апреле. Собеседник газеты «Коммерсантъ» в Министерстве обороны Белоруссии отмечал, что первый твердый контракт подразумевает передачу Баку 10 комплектов, в которые также входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления и радиолокационные станции, но не назвал заказчика. В июне президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с поступившими в республику из Белоруссии «Полонезами».