Forbes: Кэти Перри - самая высокооплачиваемая певица мира

PanARMENIAN.Net - Forbes представил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира. В этом году его возглавила Кэти Перри, заработавшая $83 млн. В 2017 году она занимала лишь девятое место в рейтинге. Увеличить состояние ей помогли 80 концертов тура.

Лидер прошлогоднего рейтинга – певица Бейонсе – опустилась на третье место. Она заработала $60 млн против $105 млн годом ранее. У певицы был относительно спокойный год после рождения близнецов, однако она все равно выступала и выпустила совместный альбом со своим мужем Jay-Z. Они даже провели тур, итоги которого будут отражены в следующем рейтинге издания, пишут «Ведомости».

На втором месте – Тейлор Свифт ($80 млн). Два года назад она возглавляла рейтинг Forbes, но через год опустилась на третье место. В этом году оказаться второй ей помог выпуск нового альбома.

На четвертом месте в списке оказалась Pink. Последний раз она была в этом рейтинге в 2014 г. За прошедший год певица заработала $52 млн благодаря концертному туру по странам Северной Америки и Океании. На пятой строчке – Леди Гага, также выпадавшая из рейтинга несколько лет подряд. В этом году певица заработала $50 млн, в том числе благодаря съемке в фильме «Звезда родилась» вместе с Брэдли Купером. На шестой и седьмой строчке расположились Дженнифер Лопес ($47 млн) и Рианна ($37,5 млн) соответственно.

На восьмом месте оказалась Хелена Фишер, которая а последние 12 месяцев Фишер заработала $32 млн, подсчитал Forbes. Замыкают десятку рейтинга регулярно входящие в него Селин Дион ($31 млн) и Бритни Спирс ($30 млн).

Forbes отмечает, что этот список составлен на основании данных Nielsen, NPD, а также различных интервью. У некоторых певиц был также прибыльный год, но им не удалось попасть в рейтинг, однако в следующем году они вполне могут это сделать, отмечает издание. Среди них – Мадонна, Мэрайя Кэри, Селена Гомес, Ариана Гранде, Холзи и Джанет Джексон.