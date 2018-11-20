// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Азербайджане в жилом доме прогремел взрыв: Есть погибшие, под завалами остаются люди

В Азербайджане в жилом доме прогремел взрыв: Есть погибшие, под завалами остаются люди
20 ноября 2018 - 13:46 AMT

PanARMENIAN.Net - В жилом 4-этажном доме в азербайджанской Гяндже утром 20 ноября прогремел взрыв. Об этом сообщили в МЧС страны.

«В результате осела часть блока. По предварительным данным, под завалами есть люди», — отметили в ведомстве, пишет РИА Новости.

Как передают местные СМИ, из-под завалов извлекли тела трех человек, один пострадавший доставлен в больницу. Сейчас на месте происшествия идут спасательные работы.

По словам источников, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Ссылки по теме:
Ria.ru. В Азербайджане в жилом доме прогремел взрыв
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Проазербайджанский министр обороны Израиля ушел в отставку
Писателю Милану Кундере хотят вернуть гражданство Чехии
Левински готова извиниться перед Клинтон
Армянский Каханд Папи - в топ-5 Дедов Морозов государств СНГ
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Пашинян – Лукашенко: Вооружаете Баку для захвата Еревана и ждете, что мы скажем «бывает»? Прежние власти отмалчивались из-за личных бизнес-интересов, заявляет Пашинян
Неймар назвал условие для перехода в «Реал» На трансфере форварда настаивает президент мадридцев Флорентино Перес
Миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении с 22 ноября В целом в составе миссии будет около 70 человек
Хачанов стал теннисистом года в России Россиянин стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс-1000» в Париже