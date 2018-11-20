В Азербайджане в жилом доме прогремел взрыв: Есть погибшие, под завалами остаются люди
20 ноября 2018 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В жилом 4-этажном доме в азербайджанской Гяндже утром 20 ноября прогремел взрыв. Об этом сообщили в МЧС страны.
«В результате осела часть блока. По предварительным данным, под завалами есть люди», — отметили в ведомстве, пишет РИА Новости.
Как передают местные СМИ, из-под завалов извлекли тела трех человек, один пострадавший доставлен в больницу. Сейчас на месте происшествия идут спасательные работы.
По словам источников, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Пашинян – Лукашенко: Вооружаете Баку для захвата Еревана и ждете, что мы скажем «бывает»? Прежние власти отмалчивались из-за личных бизнес-интересов, заявляет Пашинян
Неймар назвал условие для перехода в «Реал» На трансфере форварда настаивает президент мадридцев Флорентино Перес
Миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении с 22 ноября В целом в составе миссии будет около 70 человек
Хачанов стал теннисистом года в России Россиянин стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс-1000» в Париже