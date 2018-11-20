В Азербайджане в жилом доме прогремел взрыв: Есть погибшие, под завалами остаются люди

PanARMENIAN.Net - В жилом 4-этажном доме в азербайджанской Гяндже утром 20 ноября прогремел взрыв. Об этом сообщили в МЧС страны.

«В результате осела часть блока. По предварительным данным, под завалами есть люди», — отметили в ведомстве, пишет РИА Новости.

Как передают местные СМИ, из-под завалов извлекли тела трех человек, один пострадавший доставлен в больницу. Сейчас на месте происшествия идут спасательные работы.

По словам источников, причиной взрыва могла стать утечка газа.