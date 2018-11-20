Маск переименовал Big Falcon Rocket

PanARMENIAN.Net - Многоразовая космическая транспортная система BFR (Big Falcon Rocket), создаваемая SpaceX, получила название Starship. Об этом сообщил в Twitter глава американской компании Илон Маск. Представляя BFR в сентябре 2017 года, основатель SpaceX в шутку назвал данную систему Big Fucking Rocket.

Предприниматель уточнил, что технически BFR состоит из двух ступеней: нижней (одноступенчатой супертяжелой ракеты-носителя) и верхней (корабля Starship). Первая ступень, необходимая второй для преодоления притяжения Земли, не потребуется для небесных тел с более слабой гравитацией (например, Луны или Марса), пишет Lenta.ru.

В ноябре глава SpaceX заявил, что вторую ступень ракеты Falcon 9 планируется преобразовать в уменьшенный вариант корабля BFR. Испытания модифицированной ракеты планируется провести в 2019 году.

В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Первая ступень BFR получит 31 метановый двигатель Raptor, отличающийся самой большой тяговооруженностью (отношением развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных двигателей. Вторая ступень BFR будет кораблем. Система должна полететь в 2022 году.