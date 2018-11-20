Маск переименовал Big Falcon Rocket
20 ноября 2018 - 15:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Многоразовая космическая транспортная система BFR (Big Falcon Rocket), создаваемая SpaceX, получила название Starship. Об этом сообщил в Twitter глава американской компании Илон Маск. Представляя BFR в сентябре 2017 года, основатель SpaceX в шутку назвал данную систему Big Fucking Rocket.
Предприниматель уточнил, что технически BFR состоит из двух ступеней: нижней (одноступенчатой супертяжелой ракеты-носителя) и верхней (корабля Starship). Первая ступень, необходимая второй для преодоления притяжения Земли, не потребуется для небесных тел с более слабой гравитацией (например, Луны или Марса), пишет Lenta.ru.
В ноябре глава SpaceX заявил, что вторую ступень ракеты Falcon 9 планируется преобразовать в уменьшенный вариант корабля BFR. Испытания модифицированной ракеты планируется провести в 2019 году.
В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Первая ступень BFR получит 31 метановый двигатель Raptor, отличающийся самой большой тяговооруженностью (отношением развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных двигателей. Вторая ступень BFR будет кораблем. Система должна полететь в 2022 году.
Самое значимое
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Partner news
Последние новости
Пашинян – Лукашенко: Вооружаете Баку для захвата Еревана и ждете, что мы скажем «бывает»? Прежние власти отмалчивались из-за личных бизнес-интересов, заявляет Пашинян
В Бразилии нашли заметный из космоса термитник возрастом около 4000 лет Это одно из самых больших сооружений, когда-либо построенных насекомыми
Неймар назвал условие для перехода в «Реал» На трансфере форварда настаивает президент мадридцев Флорентино Перес
Миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении с 22 ноября В целом в составе миссии будет около 70 человек