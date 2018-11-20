«Милан» хочет вернуть Ибрагимовича
20 ноября 2018 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Итальянский «Милан» провел переговоры с агентом шведского форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича Мино Райолой.
Представители клуба общались с Райолой на протяжении четырех часов. Стороны поднимали вопрос о возможном возвращении 37-летнего нападающего в «Милан», пишет Lenta.ru со ссылкой на Football Italia.
В нынешнем розыгрыше MLS на счету форварда 22 забитых мяча в 27 матчах турнира. Швед занимает второе место в гонке бомбардиров.
Итальянский клуб уже пытался заполучить Ибрагимовича в 2017 году. Тогда швед предпочел «Милану» английский «Манчестер Юнайтед».
Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Он провел 85 игр в составе «россонери» и 56 раз поражал ворота соперников.
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