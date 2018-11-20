Хачанов стал теннисистом года в России
20 ноября 2018 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Церемония вручения российской национальной теннисной премии «Русский Кубок» состоялась 19 ноября в Москве.
Лучшим игроком 2018 года стал теннисист армянского происхождения Карен Хачанов, пишет «Интерфакс».
Россиянин стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс-1000» в Париже. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 7:5, 6:4.
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