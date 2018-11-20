Миссия от СНГ начнет наблюдать за выборами в парламент Армении с 22 ноября
20 ноября 2018 - 18:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Миссия наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении начнет работу 22 ноября. Об этом сообщил 20 ноября журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.
«Планируется, что миссия СНГ и ее штаб начнет свою работу 22 ноября в Ереване со встречи с руководителем ЦИК Армении. В работе миссии примет участие порядка 20 долгосрочных наблюдателей. Как правило, это представители от посольств стран Содружества, которые находятся в Ереване и которые будут аккредитованы в состав миссии», - сказал Гуминский, пишет БЕЛТА.
В целом в составе миссии будет около 70 человек.
«Будут представлены Исполком и МПА СНГ, а также Парламентское собрание Союза Беларуси и России. Мы считаем, что такого количества наблюдателей достаточно, чтобы выполнить ту миссию, которая возложена на наблюдателей от СНГ», - отметил первый зампредседателя Исполнительного комитета.
«Мы полагаем, что избирательная кампания в Армении пройдет в хорошей атмосфере, в соответствии с национальным законодательством», - добавил Виктор Гуминский.
Внеочередные выборы в Национальное собрание Армении состоятся 9 декабря. Миссию наблюдателей от СНГ возглавит первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.
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