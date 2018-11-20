Неймар назвал условие для перехода в «Реал»
20 ноября 2018 - 18:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал условия, при которых он перейдет в мадридский «Реал».
На трансфере форварда настаивает президент мадридцев Флорентино Перес. Однако бразилец не хочет выступать в одной команде с Серхио Рамосом и требует его продажи. Отмечается, что Пересу необходимо решить, кого он хочет видеть в своей команде, пишет Lenta.ru со ссылкой на Don Balon.
В сентябре 2018-го газета El Mundo Deportivo сообщала, что Неймар рассчитывает вернуться в каталонскую «Барселону». Бразилец якобы обращался к руководству каталонцев с просьбой инициировать его переход из-за конфликтов с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани.
В составе «Барселоны» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. Летом 2017-го футболист перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.
Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В его составе защитник стал четырехкратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С 2015-го Рамос стал капитаном сливочных.
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