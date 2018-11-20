Пашинян – Лукашенко: Вооружаете Баку для захвата Еревана и ждете, что мы скажем «бывает»?

PanARMENIAN.Net - Власти Армении задают Минску вопрос – что означает продажа оружия человеку, угрожающему захватить Ереван, и ответ на этот вопрос они непременно получат. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос о разногласиях Еревана и Минска в рамках ОДКБ.

Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.

Пашинян повторил, что испытывает недоумение в связи с ситуацией. «Я задаю вопрос – а был ли хоть один случай, когда президент Белоруссии приглашал посла Армении и говорил – «знаете, мы ведем переговоры с Азербайджаном, хочу вас проинформировать, что они хотят такое-то оружие по такой-то цене, а мы думаем – давать или не давать». Была ли подобная ситуация? Не было», - отметил Пашинян.

«Как минимум странно, когда закрытый разговор передается противнику члена альянса, который каждый день угрожает захватить его столицу. Значит, вы продаете оружие, чтобы они захватили нашу столицу? Вы приободряете их на захват нашей столицы и думаете, что мы скажем «Ну ничего, бывает»? Не будет такого», - подчеркнул он.

Пашинян вспомнил и поведение предыдущих властей при демаршах Минска против Армении или заключении оружейных контрактов между Минском и Баку. «Сидели, набрав в рот воды. И знаете почему? Потому что они руководстовались не армянскими интересами, а думали «секунду – тут у нас такой-то бизнес, там – такой-то». Новая ситуация заключается в том, что страной руководит человек без бизнеса где-либо, и не беспокоится, что заявления в интересах Армении скажутся на бизнесе в Минске, Москве, Астане, Бишкеке или где-либо еще», - заявил Пашинян.