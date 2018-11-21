Гражданин Армении попал под колеса самолета в аэропорту Шереметьево
21 ноября 2018 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - 20 ноября вылетающий из московского аэропорта Шереметьево самолет Боинг 737 рейса Москва - Афины при рулении на взлет столкнулся с мужчиной, который в результате погиб. Об этом сообщила директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова, пишет ТАСС.
Позднее стало известно, что погибший является гражданином Армении, депортированным из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. По дороге из Испании в Москву мужчина устроил дебош на борту самолета. Ему было 25 лет, пишет «Интерфакс».
Вскоре удалось установить личность погибшего: им оказался Епремян А. Г. 1993 года рождения.
Как именно мужчина оказался на взлетной полосе, неизвестно.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
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