// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Гражданин Армении попал под колеса самолета в аэропорту Шереметьево

Гражданин Армении попал под колеса самолета в аэропорту Шереметьево
21 ноября 2018 - 10:56 AMT

PanARMENIAN.Net - 20 ноября вылетающий из московского аэропорта Шереметьево самолет Боинг 737 рейса Москва - Афины при рулении на взлет столкнулся с мужчиной, который в результате погиб. Об этом сообщила директор дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова, пишет ТАСС.

Позднее стало известно, что погибший является гражданином Армении, депортированным из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. По дороге из Испании в Москву мужчина устроил дебош на борту самолета. Ему было 25 лет, пишет «Интерфакс».

Вскоре удалось установить личность погибшего: им оказался Епремян А. Г. 1993 года рождения.

Как именно мужчина оказался на взлетной полосе, неизвестно.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Ссылки по теме:
Tass.ru. В аэропорту Шереметьево самолет сбил человека
Interfax.ru. В Шереметьево самолет при взлете сбил человека
 Самое значимое
Армян-беженцев из Баку выгоняют с предоставленной им жилплощади в Москве: Они прожили там 30 летАрмян-беженцев из Баку выгоняют с предоставленной им жилплощади в Москве: Они прожили там 30 лет
Еду оставшимся взаперти людям приносят их родственники и другие беженцы из Баку, живущие по соседству
Алексис Оганян представил новый армянский бренди ShakmatАлексис Оганян представил новый армянский бренди Shakmat
Shakmat - 23-летний бренди, созревший в бочках из местного кавказского дуба.
Полиция Германии 3 года пытается арестовать членов армянской мафии, но безуспешноПолиция Германии 3 года пытается арестовать членов армянской мафии, но безуспешно
Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law
Хачатуров освобожден от должности генсека ОДКБХачатуров освобожден от должности генсека ОДКБ
Отмечается, что исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря организации Семерикова Валерия Анатольевича
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян о Лукашенко: Как руководящий страной 30 лет человек позволяет себе такое?
Белорусский демарш, часть 2: Минск снова обсудил вопросы ОДКБ с Алиевым
Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с намеченным графиком
Президент Арцаха отправился в Париж
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Бразилии нашли заметный из космоса термитник возрастом около 4000 лет Это одно из самых больших сооружений, когда-либо построенных насекомыми
Неймар назвал условие для перехода в «Реал» На трансфере форварда настаивает президент мадридцев Флорентино Перес
Хачанов стал теннисистом года в России Россиянин стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс-1000» в Париже
В Шанхае открылся подземный отель в заброшенном карьере: Его строили 12 лет Во время Второй мировой войны в карьере, в котором теперь расположен отель, добывали уголь