И.о. главы МИД РА представил комиссару СЕ подходы Армении по карабахскому урегулированию
21 ноября 2018 - 11:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Страсбурге исполняющий обязанности главы МИД Армении Зограб Мнацаканян встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Мнацаканян представил также подходы Армении по мирному урегулированию карабахского конфликта. И. о. главы МИД РА подчеркнул, что карабахский конфликт в первую очередь касается людей, права и безопасность которых являются важнейшими приоритетами.
Собеседники обратились к достигнутым договоренностям и результатам по итогам сентябрьского визита комиссара Совета Европы по правам человека в Ереван, выразив удовлетворение, что периодические встречи предоставляют хорошую возможность для обсуждения развитий в сфере прав человека в Армении, сотрудничества и перспектив в рамках мандата офиса комиссара.
В повестку встречи также были включены вопросы, касающиеся процесса реформ в Армении и мониторинга по правам человека.
Представив проведение внеочередных парламентских выборов в Армении, и.о. главы МИД подчеркнул, что организация и проведение соответствующих международным стандартам справедливых и свободных выборов является важнейшим приоритетом для властей Армении.
И.о. главы МИД РА и комиссар Совета Европы по правам человека также затронули вопросы усилий международной общественности в направлении предотвращения геноцидов, преступлений против человечества. В данном контексте Мнацаканян подчеркнул важность внедрения механизма по предотвращению геноцидов.
В центре внимания собеседников находились также усилия, предпринимаемые в направлении объединенной борьбы с вызовами, возникающими в сфере укрепления демократии в Европе, а также повышения эффективности деятельности Совета Европы. В данном контексте стороны выразили уверенность в том, что права человека являются всеобщей ценностью и сотрудничество по их защите также должно быть общим без каких-либо исключений.
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