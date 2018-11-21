Армения и РФ подписали соглашение о внедрения Международных медико-санитарных правил
21 ноября 2018 - 11:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Саратове начала свою работу ХIV Межгосударственная научно-практическая конференция «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ».
Перед началом конференции руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил. В рамках соглашения будет осуществляться укрепление системы мониторинга за инфекционными заболеваниями и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранениях странах Восточной Европы и Центральной Азии.
На конференции были представлены инновационные разработки по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера —модернизированный мобильный комплекс специализированной противоэпидемической бригады II поколения (МК СПЭБ II) Роспотребнадзора.
В работе конференции, посвященной 100-летию Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб», приняли участие Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, министр здравоохранения Республики Армения Арсен Торосян, министр высшего образования и научных исследований Гвинейской Республики Абдулай Иеро Балде, представители из-за более чем 20 стран СНГ, Европы и Африки.
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