Армения и РФ подписали соглашение о внедрения Международных медико-санитарных правил

PanARMENIAN.Net - В Саратове начала свою работу ХIV Межгосударственная научно-практическая конференция «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках СНГ».

Перед началом конференции руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписали соглашение о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил. В рамках соглашения будет осуществляться укрепление системы мониторинга за инфекционными заболеваниями и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранениях странах Восточной Европы и Центральной Азии.

На конференции были представлены инновационные разработки по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера —модернизированный мобильный комплекс специализированной противоэпидемической бригады II поколения (МК СПЭБ II) Роспотребнадзора.

В работе конференции, посвященной 100-летию Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб», приняли участие Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, министр здравоохранения Республики Армения Арсен Торосян, министр высшего образования и научных исследований Гвинейской Республики Абдулай Иеро Балде, представители из-за более чем 20 стран СНГ, Европы и Африки.