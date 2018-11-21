МИД РА: Проведение свободных и прозрачных выборов – приоритет правительства Армении

PanARMENIAN.Net - И.о. главы МИД Армении Зограб Мнацаканян на встрече с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом в Страсбурге выразил обеспокоенность в связи с политическими спекуляциями по ряду вопросов в структуре, в частности вопросов, касающихся продвижения европейских ценностей и защиты прав человека. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Зограб Мнацаканян представил также ощутимые достижения в контексте проведения реформ в Армении и положительные подвижки.

Коснувшись предстоящих в Армении 9 декабря внеочередных парламентских выборов, и.о. министра иностранных дел РА подчеркнул, что проведение свободных, справедливых и прозрачных выборов является приоритетом правительства Армении.

Мнацаканян представил генсеку Совета Европы позицию и подходы Армении по урегулированию карабахского конфликта, подтвердив готовность армянской стороны к исключительно мирному урегулированию проблемы в рамках Минской группы ОБСЕ.

Собеседники обменялись мнениями об эффективной реализации программы действий Армения-СЕ, разработке новой программы.