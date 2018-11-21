В «Сексе в большом городе - 3» умрет один из главных героев фильма
21 ноября 2018 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Появились подробности съемок фильма «Секс в большом городе – 3», который, вероятнее всего, станет завершающим в популярном проекте, который начался в 1998 году.
Так, главная героиня Кэрри Брэдшоу, которую играет актриса Сара Джессика Паркер, станет вдовой. По словам сценаристов, супруг журналистки Мистер Биг (актер Крис Нот) скончается от сердечного приступа, и у Кэрри начнется новая жизнь без мужчины мечты, пишет Elle.ru.
В последнем сезоне сериала у героя Криса Нота были проблемы с сердцем, и Брэдшоу помогала возлюбленному восстановиться после приступа.
Очевидно, что «Секс в большом городе - 3» станет завершающей и самой сентиментальной кинолентой проекта. По словам шоураннеров, съемки фильма начнутся в 2019 году, и он будет реализован в несвойственной проекту стилистике. Картина будет снята в менее романтичном и легком ключе, а на передний план выйдут психологические проблемы главной героини и современного общества в целом.
«Третья часть должна быть историей не о четырех женщинах, а о том, как Керри становится вдовой и переживает смерть Бига», – рассказал журналист Джейм Эндрю Миллер.
Кроме того, актриса Ким Кэттролл, которая играла роль Саманты Джонс отказалась от проекта. Она объяснила, что не хочет сниматься из-за того, что сценарий будет сконцентрирован полностью на героине Сары Джессики Паркер.
«Секс в большом городе» — американский телесериал канала HBO, созданный сценаристом Дарреном Старом и сочетающий в себе комедию и мелодраму. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года — всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.
В 2008 году вышел полнометражный фильм «Секс в большом городе», а в 2012-м - «Секс в большом городе - 2», в которых рассказывалось продолжение истории 4 подруг.
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