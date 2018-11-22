Америабанк впервые в Армении внедрил систему скоринга: Субъекты МСБ смогут получать кредиты онлайн

PanARMENIAN.Net - Америабанк впервые в Армении внедрил систему скоринга для выдачи бизнес-кредитов субъектам малого и среднего бизнеса.

Как сообщил на панельном обсуждении «Препятствия развитию МСБ и пути их преодоления» директор Америбанка по потребительскому кредитованию и бизнес-банкингу Арам Балоян, субъекты МСБ смогут за считанные минуты на онлайн-платформе получить кредит в размере 1-10 млн драмов по процентной ставке начиная от 13.5% годовых без комиссии за изучение заявки и залогового обеспечения.

Для этого вам необходимо сначала зарегистрироваться на онлайн-платформе, указать тип, валюту и размер кредита, заполнить сведения об организации или владельце, личные данные и подтвердить заявку, после чего ответ будет дан в течение 5 минут.

В случае наличия удостоверения личности и банковского счета после подтверждения кредита производится идентификация, ознакомление с договором и выполнение соответствующих заметок. Кредит можно получить с уже действующего или нового счета.

Если у субъекта МСБ или его собственника нет удостоверения личности и действующего счета в Америабанке, нужно посетить банк в течение 7 дней после утверждения кредита и получить сумму.

Желающие получить кредит в размере более 10 млн драмов также могут воспользоваться услугой, просто приложив необходимые документы и ожидая вызова специалиста Америабанка. В случае необходимости он совершит визит, чтобы завершить процесс кредитования.

Кредит предоставляется без оплаты выдачи кредита или залога недвижимости. По словам Балояна, система позволяет принимать решения на основе информации, полученной из различных доступных источников.

«Подавляющее большинство субъектов МСБ все еще предпочитает работать с наличными, не прибегая к банковским услугам. В результате этого у клиента отсутствует кредитная история, на основании которой складываются доверительные отношения с банком. Вместе с тем, банк выдвигает жесткие требования к заемщику при оформлении кредита, в частности по части документов - уровень бюрократии все еще остается на высоким», - отметил Балоян.

ЗАО «Америабанк» – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Будучи 1-м инвестиционным банком в Армении, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных услуг начиная с 2007 г. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг.