И.о. министра: Вскоре будет введена в эксплуатацию новая турбина Армянской АЭС

PanARMENIAN.Net - Работы по продлению сроков эксплуатации Армянской АЭС продолжаются большими темпами. Об этом заявил 21 ноября журналистам и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегин Баграмян.

«Уже через несколько дней будет введена в эксплуатацию новая турбина, полностью заменен турбогенератор», - сказал и.о. министра, пишет Aysor.am.

Он отметил, что в 2019 году будет заменена еще одна турбина. В результате ААЭС в условиях расхода того же количества топлива будет работать с 10% экономией.

Касаясь горнодобывающей промышленности, Баграмян заявил, что 127 компаниям сделаны предупреждения в связи с выполнением обязательств, уже восстановлена сумма в размере 134 млн драмов.