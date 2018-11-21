И.о. министра: Вскоре будет введена в эксплуатацию новая турбина Армянской АЭС
21 ноября 2018 - 14:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Работы по продлению сроков эксплуатации Армянской АЭС продолжаются большими темпами. Об этом заявил 21 ноября журналистам и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегин Баграмян.
«Уже через несколько дней будет введена в эксплуатацию новая турбина, полностью заменен турбогенератор», - сказал и.о. министра, пишет Aysor.am.
Он отметил, что в 2019 году будет заменена еще одна турбина. В результате ААЭС в условиях расхода того же количества топлива будет работать с 10% экономией.
Касаясь горнодобывающей промышленности, Баграмян заявил, что 127 компаниям сделаны предупреждения в связи с выполнением обязательств, уже восстановлена сумма в размере 134 млн драмов.
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