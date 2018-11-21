Парламент Армении принял в первом чтении проект о переносе резиденции президента

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 21 ноября в первом чтении приняло законодательную инициативу о возвращении резиденции президента РА на Баграмяна 26 с Маштоца 47.

А резиденцию премьер-министра хотят перенести с Баграмяна 26 на Площадь Республики, в правительственное здание №1.

После завершения обсуждений по проекту он был вынесен на голосование и одобрен соотношением голосов 55 «за», 0 «против» и 2 «воздержавшихся».

Ранее резиденция президента Армении была на проспекте Баграмяна, однако после перехода Армении на правительственную форму правления третий президент РА Серж Саргсян, ставший премьером, оставил за премьер-министром резиденцию на Баграмяна 26.