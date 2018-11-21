В Китае обнаружили самую высокую девочку в мире: Ее рост превышает 2 метра

PanARMENIAN.Net - В Китае обнаружили самую высокую в мире 11-летнюю девочку, чей рост составляет 208 сантиметров.

Подросток по имени Чжан Цзыюй живет в городе Цзинань, провинция Шаньдун, на востоке страны. Она учится в шестом классе и мечтает стать профессиональной баскетболисткой, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Любовь к спорту ей привила мать, которая раньше играла за сборную страны, а теперь тренирует местную команду. Несмотря на то, что девочка много времени проводит на тренировках, она хорошо учится, занимается музыкой и танцами.

Рост матери и отца Чжан составляет 180 сантиметров, что необычно для китайцев. Поэтому они не сильно удивились, когда в шесть лет их дочь уже выросла до 160 сантиметров.

Одноклассники хорошо относятся к девочке и нередко просят поднять их на руки. Некоторые жалуются на то, что им приходится задирать шею ради общения с ней — рост типичной китайской шестиклассницы составляет около 137 сантиметров.

По версии книги рекордов Гиннесса, самой высокой девочкой считается 12-летняя Софи Холлинс из английского города Саутгемптон. Однако ее рост составляет всего 188 сантиметров. Неизвестно, собирается ли семья Чжан зарегистрировать ее как новую рекордсменку.