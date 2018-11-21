В Китае обнаружили самую высокую девочку в мире: Ее рост превышает 2 метра (видео)
21 ноября 2018 - 13:41 AMT
PanARMENIAN.Net - В Китае обнаружили самую высокую в мире 11-летнюю девочку, чей рост составляет 208 сантиметров.
Подросток по имени Чжан Цзыюй живет в городе Цзинань, провинция Шаньдун, на востоке страны. Она учится в шестом классе и мечтает стать профессиональной баскетболисткой, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.
Любовь к спорту ей привила мать, которая раньше играла за сборную страны, а теперь тренирует местную команду. Несмотря на то, что девочка много времени проводит на тренировках, она хорошо учится, занимается музыкой и танцами.
Рост матери и отца Чжан составляет 180 сантиметров, что необычно для китайцев. Поэтому они не сильно удивились, когда в шесть лет их дочь уже выросла до 160 сантиметров.
Одноклассники хорошо относятся к девочке и нередко просят поднять их на руки. Некоторые жалуются на то, что им приходится задирать шею ради общения с ней — рост типичной китайской шестиклассницы составляет около 137 сантиметров.
По версии книги рекордов Гиннесса, самой высокой девочкой считается 12-летняя Софи Холлинс из английского города Саутгемптон. Однако ее рост составляет всего 188 сантиметров. Неизвестно, собирается ли семья Чжан зарегистрировать ее как новую рекордсменку.
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