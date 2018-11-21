В РФ обещают расследовать наезд самолета на гражданина Армении за 10 дней

PanARMENIAN.Net - По факту инцидента в Шереметьеве Росавиацией создана специальная комиссия, расследование причин столкновения займет 10 дней. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«Конечно, будет, - сказал он, отвечая на вопрос будет ли проведено расследование. - Создана комиссия». При этом он подчеркнул, что «целью расследования является предотвращение подобных ситуаций в будущем», пишет ТАСС.

По его словам, самолет, сбивший на ВПП в Шереметьеве мужчину, принадлежит «Аэрофлоту». Комментировать причины инцидента до окончания расследования Нерадько не стал.

Ранее сообщалось, что вечером 20 ноября Boeing 737, выполнявший рейс Москва - Афины, при рулении на взлет столкнулся с 25-летним мужчиной, который оказался на летном поле. В результате он погиб. Свою проверку по факту происшествия начала прокуратура.

Позднее стало известно, что погибший является гражданином Армении, депортированным из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. По дороге из Испании в Москву мужчина устроил дебош на борту самолета.Вскоре удалось установить личность погибшего: им оказался Альберт Епремян 1993 года рождения.