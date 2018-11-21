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Facebook восстановила работу всех своих приложений

Facebook восстановила работу всех своих приложений
21 ноября 2018 - 15:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook сообщила о полном восстановлении работы своих приложений.

«Проблема полностью решена, мы вернулись на 100% и доступны для всех. Приносим извинения за неудобства»,— говорится в сообщении Facebook.

20 ноября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой. Пользователи стали жаловаться. У значительного числа из них полностью не работали соцсети, треть жаловалась на проблемы с авторизацией, у остальных возникли сложности с авторизацией.

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Kommersant.ru: Facebook полностью восстановила работу своих приложений
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