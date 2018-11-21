СМИ: Авторитарные лидеры Лукашенко и Алиев - родственные души, а уличный бунтарь Пашинян - белая ворона
21 ноября 2018 - 15:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Скандал между Минском и Ереваном развивается, пишет белорусское издание Naviny.by.
Коснувшись речи и.о. премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Белоруссия планирует продать Азербайджану еще одну партию оружия, издание объясняет этот шаг белорусского лидера Александра Лукашенко не только бизнесом, но и личными причинами.
«Можно было бы сказать: бизнес и ничего личного. Но в отношениях Лукашенко с (президентом Азербайджана Ильхамом) Алиевым как раз много личного. Белорусский президент не раз козырял тем, что азербайджанский друг мгновенно одолжил 200 млн долларов, когда в 2010 году «Газпром» взял Беларусь за горло: платите долг.Похоже, два авторитарных лидера действительно симпатизируют друг другу, чувствуют родство душ. А вот вчерашний уличный бунтарь Пашинян оказался белой вороной в клубе авторитарных вождей под крышей ОДКБ»,- отмечает издание.
По большому счету корень проблем ОДКБ в том, что это — «крайне чахлая структура», интересы ее членов сильно расходятся, сказал изданию минский аналитик-международник Андрей Федоров.
Да, «с моральной точки зрения продавать оружие врагу одного из партнеров по блоку не совсем красиво», но прямых запретов на это в документах ОДКБ нет, так что берет верх прагматичный денежный мотив, считает эксперт.По его прогнозу, весьма вероятно, что в ближайшие полтора года на посту исполняющего обязанности генсека ОДКБ останется представитель России генерал-полковник в отставке Валерий Семериков. Это будет способом погасить конфликт.
«Федоров считает, что «скорее всего, Москва не станет дожимать Пашиняна» и становиться на предстоящем 6 декабря саммите ОДКБ в Петербурге на сторону Лукашенко, который уже заявил, что имеет трех кандидатов на должность. С другой стороны, и поддерживать на 100% молодого армянского руководителя Кремлю в этом конфликте не с руки — обидятся политические аксакалы Назарбаев и Лукашенко.
В общем, Москве сейчас логично погасить уже переросший в скандал конфликт в организации, и без того не блистающей сплоченностью. Хотя в принципе альянс, некогда сколоченный Москвой для продвижения своих интересов в ближнем зарубежье, вряд ли станет дружнее.
Также маловероятно, что Пашинян, вознесенный к вершинам власти уличным протестом, станет своим в компании несменяемых вождей Владимира Путина, Эмомали Рахмона, Назарбаева, Лукашенко, которые предпочитают любые протесты подавлять в зародыше»,- говорится в статье.
20 ноября и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване, отвечая на вопрос о разногласиях Еревана и Минска в рамках ОДКБ, заявил: власти Армении задают Минску вопрос – что означает продажа оружия человеку, угрожающему захватить Ереван, и ответ на этот вопрос они непременно получат.
Пашинян повторил, что испытывает недоумение в связи с ситуацией. «Я задаю вопрос – а был ли хоть один случай, когда президент Белоруссии приглашал посла Армении и говорил – «знаете, мы ведем переговоры с Азербайджаном, хочу вас проинформировать, что они хотят такое-то оружие по такой-то цене, а мы думаем – давать или не давать». Была ли подобная ситуация? Не было», - отметил Пашинян.
Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.
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Отмечается, что исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря организации Семерикова Валерия Анатольевича
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