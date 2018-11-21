Армения - в пятерке стран с наибольшей долей подвергшихся атакам через интернет пользователей

PanARMENIAN.Net - В июле-сентябре 2018 года в Армении 29,16% устройств пользователей подверглись попыткам заражению зловредными программами через интернет. Об этом свидетельствуют данные компании «Лаборатория Касперского», полученные с помощью Kaspersky Security Network (KSN).

По этому показателю Армения заняла 5-е место среди стран мира: этот показатель составил 29,98% во втором квартале (4-е место) и 36,78% в первом квартале 2018 года (7-е место).

«Несмотря на уменьшение доли пользователей Армении, подвергшихся атакам через интернет, этот показатель значительно больше среднемирового. Это означает, что пользователи должны сохранять бдительность при загрузке контента особенно из неофициальных источников и быть внимательными при посещении разных сайтов на просторах интернета. Так же, для надлежащего обеспечения безопасности в интернете настоятельно рекомендуется использование надежного антивирусного решения с функцией веб-защиты», – поясняет эксперт по кибербезопасности, территориальный представитель «Лаборатории Касперского» в Грузии и Армении Армен Карапетян.

В среднем в течение третьего квартала 18,82% компьютеров пользователей интернета в мире хотя бы один раз подвергались веб-атаке класса Malware, а в апреле-июне этот показатель составил 19,59%.

Первое место в списке заняла Венесуэла (35,88%), 2-е - Албания (32,48%), 3-е - Алжир (32,41%), а 4-е - Белоруссия (31,08%).