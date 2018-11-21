Водителям «Яндекс.Такси» в РФ запретили ставить иконы и четки в салоне

PanARMENIAN.Net - Водителям премиум- и бизнес-класса в «Яндекс.Такси» запрещено размещать в салоне личные вещи, в том числе иконы и четки. Правила прописаны на сайте сервиса в разделе «Вещи в салоне».

За запрет массово выступали клиенты. Сервис пошел им навстречу, чтобы особо недовольные пассажиры не снижали рейтинг водителям, пишет TJournal.

«Одни из самых частых просьб пользователей премиальных тарифов — наличие питьевой воды, плавная езда и отсутствие в салоне личных вещей водителя и предметов, не входящих в комплектацию автомобиля. При этом, разумеется, мы не запрещаем хранить водителям вещи в закрытых пространствах, например, в перчаточном ящике»,- сказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».

На сайте сервиса правила для вещей в салоне есть только в разделе про стандарты для «Бизнеса» и «Премиума». Там также прописаны стандарты дресс-кода, прически и поведения для водителей: например, они должны возить зарядку для смартфонов и питьевую воду. Водителям запретили также накладки на сиденья, чехлы, покрывала и коврики. Новые правилане распространяются на тех, кто работает в экономклассе.