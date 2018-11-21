В Армении будут производить тракторы
21 ноября 2018 - 18:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян принял главу занимающейся производством сельскохозяйственной техники литовской компании «Белтехника» Армена Арутюняна. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Были обсуждены вопросы, связанные с реализацией литовской компанией в Армении программы по производству сельскохозяйственной техники.
Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано в реализации инвестиционной программы, создании новых рабочих мест, и шаги исполнительной власти направлены на создание благоприятных для инвесторов условий.
Арутюнян отметил, что планируется производить в Армении современную сельскохозяйственную технику, которая будет доступна фермерам по низкой цене, а также продукция будет экспортирована на европейский рынок. Было отмечено, что на базе завода «Айэлектромаш» будет создан новый завод: на начальном этапе предполагается инвестировать 5-7 млн долларов, а на втором этапе будут инвестировано еще 10-15 млн долларов для создания нового завода.
Предприниматель сообщил, что участвующая в инвестиционной программе команда начнет работать над ее реализацией уже с 1 декабря. Завод на начальном этапе планирует ежегодно выпускать 3000 тракторов, а второй завод увеличит производство еще на 5000 тракторов.
Никол Пашинян приветствовал инициативу и выразил уверенность, что она будет успешно реализована.
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