Себастьян Курц предложил перевести университет Джорджа Сороса в Австрию
21 ноября 2018 - 18:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Федеральный канцлер Себастьян Курц предложил американскому финансисту Джорджу Соросу перевести из Венгрии в Австрию Центрально-Европейский университет (ЦЕУ).
Это учебное заведение было открыто в Будапеште в 1991 году при финансовой поддержке Джорджа Сороса с целью «развития открытого общества и демократии» в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего Советского Союза.
Возможность перевода в Вену ЦЕУ обсуждалась Себастьяном Курцем и Джорджем Соросом в ходе рабочей встречи в Вене, пишет «Ъ».
Решение, скорее всего, будет принято в ближайшие дни, поскольку до 1 декабря власти Венгрии должны объявить о том, продлят они лицензию на работу ЦЕУ в стране, или нет. Ряд австрийских СМИ уже сообщили, что после переезда в Вену университет с его 1500 студентов и 350 преподавателями разместится в здании одной из бывших больниц.
В последние годы университет регулярно подвергается резкой критике со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и принимаемые в стране законы все больше ограничивают возможности работы в стране НКО и иностранных вузов. В мае 2018 года фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса уже прекратил работу в Будапеште и был переведен в Берлин.
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