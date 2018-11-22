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Пашинян пригласил ереванцев на шествие 24 ноября

Пашинян пригласил ереванцев на шествие 24 ноября
22 ноября 2018 - 10:56 AMT

PanARMENIAN.Net - 24 ноября решено провести большое шествие в Ереване. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе прямого включения со своей страницы в Facebook.

«Шествие будет необычным, приблизительно таким, какие мы проводили в дни революции. Мы начнем с района Нор Норк и пройдем по многочисленным улицам Еревана», - сказал Пашинян.

По его словам, он надеется, что всем удастся хорошо пошагать в этот день.

«Так мы отпразднуем еще раз победу гордого гражданина Армении», - отметил Пашинян.

Он добавил, что соскучился по всем.

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Никол Пашинян в Facebook
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