Пашинян пригласил ереванцев на шествие 24 ноября
22 ноября 2018 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 ноября решено провести большое шествие в Ереване. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе прямого включения со своей страницы в Facebook.
«Шествие будет необычным, приблизительно таким, какие мы проводили в дни революции. Мы начнем с района Нор Норк и пройдем по многочисленным улицам Еревана», - сказал Пашинян.
По его словам, он надеется, что всем удастся хорошо пошагать в этот день.
«Так мы отпразднуем еще раз победу гордого гражданина Армении», - отметил Пашинян.
Он добавил, что соскучился по всем.
Самое значимое
В заседании совета РПА принял участие также глава партии, бывший президент Армении Серж Саргсян, однако, по словам Вигена Саркисяна, он не будет участвовать в выборах.
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Partner news
Последние новости
Посольство РА в РФ - о словах Доренко: Диппредставительству не подобает комментировать маразм и бред Ранее Доренко в эфире передачи раскритиковал позицию Пашиняна в связи с проведением ЛГБТ форума в Ереване
В Калифорнии более 80 человек стали жертвами лесных пожаров: 560 человек пропали без вести Большинство погибших обнаружено в разрушенном огнем городке Парадайс на севере штата.
ЕС созывает Ассамблею «Восточного партнерства» без Азербайджана: Пашинян станет почетным гостем Тот факт, что Азербайджан не приглашен, сильно задевает власти этой страны.
Себастьян Курц предложил перевести университет Джорджа Сороса в Австрию В последние годы университет регулярно подвергается резкой критике со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана