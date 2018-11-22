Президент Арцаха высоко оценил деятельность ААА в решении общенациональных задач

PanARMENIAN.Net - 21 ноября в Лос-Анджелесе президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян встретился с представителями западного отделения Армянской ассамблеи Америки (ААА). Об этом сообщает пресс-служба НКР.

Президент высоко оценил деятельность Армянской ассамблеи в решении общенациональных задач и укреплении связей между родиной и диаспорой, с удовлетворением отметив высокий уровень сотрудничества с Арцахом.

Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян и ряд должностных лиц.