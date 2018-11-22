// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Назначен новый постпред Армении в ОДКБ

Назначен новый постпред Армении в ОДКБ
22 ноября 2018 - 14:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Указом президента Армении Армена Саркисяна, Давид Вирабян отозван с должности постоянного и полномочного представителя Республики Армения при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает пресс-служба президента РА.

Соответствующий указ Саркисян подписал 21 ноября, принимая за основу предложение премьер-министра Армении.

Другим указом президента, на пост постоянного и полномочного представителя Республики Армения при ОДКБ (резиденция в Москве) назначен Виктор Биягов.

 Самое значимое
Армян-беженцев из Баку выгоняют с предоставленной им жилплощади в Москве: Они прожили там 30 летАрмян-беженцев из Баку выгоняют с предоставленной им жилплощади в Москве: Они прожили там 30 лет
Еду оставшимся взаперти людям приносят их родственники и другие беженцы из Баку, живущие по соседству
Алексис Оганян представил новый армянский бренди ShakmatАлексис Оганян представил новый армянский бренди Shakmat
Shakmat - 23-летний бренди, созревший в бочках из местного кавказского дуба.
Полиция Германии 3 года пытается арестовать членов армянской мафии, но безуспешноПолиция Германии 3 года пытается арестовать членов армянской мафии, но безуспешно
Строго засекреченную спецоперацию под кодовым названием Fight against thieves in law
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян о Лукашенко: Как руководящий страной 30 лет человек позволяет себе такое?
Белорусский демарш, часть 2: Минск снова обсудил вопросы ОДКБ с Алиевым
Пашинян – Лукашенко: Вооружаете Баку для захвата Еревана и ждете, что мы скажем «бывает»?
Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с намеченным графиком
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Китае обнаружили вторую терракотовую армию Фигурки солдат имеют рост всего около 20−30 сантиметров
США обвиняют Иран в сокрытии химоружия По его словам, Тегеран не рассказал об объекте, на котором производятся средства для наполнения бомб
Знаменитая Пизанская башня начала выпрямляться Профессор напомнил, что в ХХ веке наклон строения увеличивался, поэтому с 1993 по 2001 год международная группа исследователей проводила работы по стабилизации башни
Apple возобновит производство iPhone X Такое решение было принято из-за низких продаж новых iPhone Xs и Xr