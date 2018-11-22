ЕС созывает Ассамблею «Восточного партнерства» без Азербайджана: Пашинян станет почетным гостем

PanARMENIAN.Net - 10-12 декабря в Тбилиси пройдет десятая, ежегодная Ассамблея Форума гражданского общества «Восточного партнерства».

Однако на мероприятие не приглашены представители азербайджанского правительства. Между тем, на прениях, в частности по проблематике «Время перемен в «Восточном партнерстве»: справляемся ли мы?», намечены выступления и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, вице-премьера Молдовы Юрия Лянкэ, замминистра иностранных дел Белоруссии Олега Кравченко, пишет Haqqin.az.

Тот факт, что Азербайджан не приглашен, сильно задевает власти этой страны. Азербайджанские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе подтверждают, что Евросоюз не направил приглашение правительству Азербайджана.

В связи с этим было принято решение ограничить участие официального Баку в формате представителя посольства Азербайджана в Грузии. Более того, азербайджанский дипломат примет участие в заседании в статусе наблюдателя.

По утверждению дипломатических источников, в Ассамблее примет участие в качестве почетного гостя глава армянского правительства Никол Пашинян. Евросоюз пригласил армянского премьера принять участие в дискуссии 11 декабря.

«По сообщению источников в правительстве Азербайджана, официальный Баку планирует вступить в диалог с ЕС и официальным Тбилиси, и начать разбирательство вокруг сложившейся ситуации. Недоумение правительства Азербайджана вызывает возникновение этой откровенно скандальной и провокационной ситуации на территории стратегического союзника официального Баку – дружественной Грузии»,- отмечает азербайджанское издание.

«Восточное партнерство» – спецпроект Европейского союза, созданный для развития интеграционных связей ЕС с шестью постсоветскими странами: Арменией, Азербайджаном,Белоруссией, Грузией, Украиной и Молдовой.