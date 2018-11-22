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В Калифорнии более 80 человек стали жертвами лесных пожаров: 560 человек пропали без вести

В Калифорнии более 80 человек стали жертвами лесных пожаров: 560 человек пропали без вести
22 ноября 2018 - 11:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния достигло 83 человек. Об этом сообщил шериф округа Бьютт Кори Хони. Большинство погибших обнаружено в разрушенном огнем городке Парадайс на севере штата.

Более 560 человек числятся пропавшими без вести, добавил шериф. При этом в списках пропавших могут значиться люди, которые находятся в безопасности, но не сообщили об этом властям, пишет Deutsche Welle.

Нынешние пожары, бушующие с 8 ноября, повлекли за собой наибольшее число жертв за всю историю Калифорнии. Сгорели сотни квадратных километров леса, уничтожена значительная часть территории национальных парков и заповедных зон, разрушены более 13 тысяч домов, эвакуированы сотни тысяч людей. Побороть стихию по-прежнему не удается.

12 ноября президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия. 17 ноября глава Белого дома посетил зону стихийного бедствия.

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Deutsche Welle: Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 80 человек
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