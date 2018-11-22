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Утвержден госбюджет Армении на 2019 год

Утвержден госбюджет Армении на 2019 год
22 ноября 2018 - 14:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Депутаты Национального собрания Армении в ходе внеочередного заседания 22 ноября соотношением голосов 66 «за», 4 «против» и 2 «воздержавшихся» утвердили проект закона «О государственном бюджете Республики Армения на 2019 год».

Спикер НС РА Ара Баблоян поздравил правительство с принятием госбюджета.

Доходы бюджета составят 1.462 трлн драмов, расходы - 1.614 трлн драмов, дефицит - 151.6 млрд драмов.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе обсуждения в Национальном собрании проекта бюджета республики на 2019 год отметил, что в бюджетной политике нового правительства произошли серьезные изменения.

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