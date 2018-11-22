Резиденция президента Армении вернется на прежнее место
22 ноября 2018 - 14:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении на внеочередном заседании 22 ноября одобрило во втором и окончательном чтении изменения в закон «Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц», согласно которому резиденция президента должна быть возвращена с Маштоца 47 на Баграмяна 26.
За принятие данного законопроекта проголосовало 64 депутатов, «против» - 2, один воздержался.
Таким образом, резиденция президента вернется на Баграмяна, а резиденция премьер-министра будет перенесена с Баграмяна 26 на Площадь Республики, в правительственное здание №1. Законопроектом предусмотрено, что премьер-министр сможет пользоваться залами для церемоний в резиденции президента.
Ранее резиденция президента Армении была на проспекте Баграмяна, однако после перехода Армении на правительственную форму правления третий президент РА Серж Саргсян, ставший премьером, оставил за премьер-министром резиденцию на Баграмяна 26.
Самое значимое
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
Прием номинаций официально начался в июне, после объявления имени третьего лауреата премии, которым стал борец за права рохинджа Чжо Ла Аун
Терминал №1 аэропорта «Звартноц» приветствовал кремлевских VIP-гостей и посетителей со всего СССР
Partner news
Последние новости
В Китае обнаружили вторую терракотовую армию Фигурки солдат имеют рост всего около 20−30 сантиметров
США обвиняют Иран в сокрытии химоружия По его словам, Тегеран не рассказал об объекте, на котором производятся средства для наполнения бомб
Знаменитая Пизанская башня начала выпрямляться Профессор напомнил, что в ХХ веке наклон строения увеличивался, поэтому с 1993 по 2001 год международная группа исследователей проводила работы по стабилизации башни
Apple возобновит производство iPhone X Такое решение было принято из-за низких продаж новых iPhone Xs и Xr