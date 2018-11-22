Резиденция президента Армении вернется на прежнее место

PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении на внеочередном заседании 22 ноября одобрило во втором и окончательном чтении изменения в закон «Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц», согласно которому резиденция президента должна быть возвращена с Маштоца 47 на Баграмяна 26.

За принятие данного законопроекта проголосовало 64 депутатов, «против» - 2, один воздержался.

Таким образом, резиденция президента вернется на Баграмяна, а резиденция премьер-министра будет перенесена с Баграмяна 26 на Площадь Республики, в правительственное здание №1. Законопроектом предусмотрено, что премьер-министр сможет пользоваться залами для церемоний в резиденции президента.

Ранее резиденция президента Армении была на проспекте Баграмяна, однако после перехода Армении на правительственную форму правления третий президент РА Серж Саргсян, ставший премьером, оставил за премьер-министром резиденцию на Баграмяна 26.