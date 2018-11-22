Посольство РА в РФ - о словах Доренко: Диппредставительству не подобает комментировать маразм и бред
22 ноября 2018 - 13:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Посольство Армении в России прокомментировало высказывания ведущего радиостанции «Говорят Москва» Сергея Доренко в адрес и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна.
Ранее Доренко в эфире передачи раскритиковал позицию Пашиняна в связи с проведением ЛГБТ форума в Ереване. Доренко сказал, что заявления Пашиняна в связи с данным мероприятием «абсолютно серьезно бьют по политическому лицу лидера».
В ответ на слова Доренко в армянском посольстве заявили, что дипломатическому представительству, конечно, не подобает в публичном пространстве «комментировать высказывания, которые напоминают лишь маразм и бред (насколько недипломатично не прозвучало бы это)».
«В российском медиапространстве в последнее время мы сталкиваемся с различными неадекватными, лишенными логики, провокационными высказываниями вокруг происходящих в Армении событий. Нам во многом понятно, почему те или иные российские медиаперсоны настолько «озабочены» вопросами, в которых они, мягко говоря, не компетентны»,- говорится в заявлении на странице диппредставительства в Facebook.
В посольстве отметили, что трудно не реагировать, в частности, на так называемые «мнения экспертов и журналистов», которые выходят за рамки приличия и являются лишь оскорблением, оскорблением в адрес страны, народа и властей.
«Г-н Доренко забыл про все нормы этики эфира и, скорее всего с подачи отдельных лиц, позволил себе ряд оскорбительных высказываний в адрес нашей страны и ее руководства. Г-ну Доренко и его коллегам следовало бы отказаться от жалкой практики распространения дезинформации. Не искажайте действительность, не манипулируйте фактами! За каждое слово вы несете ответственность. Эту ответственность, в первую очередь, вы несете ценой собственной репутации»,- заявило посольство.
Доренко, в свою очередь, ответил армянскому диппредставительству, заявив, что никогда бы не позволил себе «неуважительного отношения к Армении».
«Армения и ее удивительно талантливый и трудолюбивый народ заслуживают высочайшего уважения. Мои суждения, однако, это мое персональное мнение не о стране, а о противоречивых поступках участников политического процесса в Армении. Полагаю, иметь мнение о поступках - мое право», - написал Доренко в своем телеграмм-канале.
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