«Яндекс.Такси» разрешил вызывать сразу 3 автомобиля: Пока функция доступна только в РФ

PanARMENIAN.Net - В приложении «Яндекс.Такси» теперь появилась функция вызова до трех автомобилей одновременно. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что это удобно для большой компании, которая не помещается в одну машину. Заказать два или три такси можно в одно место или в разные. Поэтому на нескольких машинах можно не только уехать, но и приехать.

«Следить за несколькими одновременными поездками не сложнее, чем за одной. В приложении видно, когда начался и завершился каждый заказ»,- сообщают в компании.

Для того, чтобы вызвать несколько автомобилей, пользователю надо зайти в приложение и вызвать первое такси. После этого у него в приложении появится функция «еще такси». Оплату пожно производить как наличными, так и с банковской карты.

Компания запускает услугу поэтапно. Она постепенно становится доступна у российских пользователей новой версии приложения для iOS. Обновление для Android и запуск в остальных странах, в том числе и в Армении, - в ближайших планах компании.