// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

«Яндекс.Такси» разрешил вызывать сразу 3 автомобиля: Пока функция доступна только в РФ

«Яндекс.Такси» разрешил вызывать сразу 3 автомобиля: Пока функция доступна только в РФ
22 ноября 2018 - 14:00 AMT

PanARMENIAN.Net - В приложении «Яндекс.Такси» теперь появилась функция вызова до трех автомобилей одновременно. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что это удобно для большой компании, которая не помещается в одну машину. Заказать два или три такси можно в одно место или в разные. Поэтому на нескольких машинах можно не только уехать, но и приехать.

«Следить за несколькими одновременными поездками не сложнее, чем за одной. В приложении видно, когда начался и завершился каждый заказ»,- сообщают в компании.

Для того, чтобы вызвать несколько автомобилей, пользователю надо зайти в приложение и вызвать первое такси. После этого у него в приложении появится функция «еще такси». Оплату пожно производить как наличными, так и с банковской карты.

Компания запускает услугу поэтапно. Она постепенно становится доступна у российских пользователей новой версии приложения для iOS. Обновление для Android и запуск в остальных странах, в том числе и в Армении, - в ближайших планах компании.

 Самое значимое
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Apple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентябряApple представила новые iPhone: В Армении продажи стартуют 28 сентября
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Samsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфонSamsung презентовала Galaxy Note 9 - самый дорогой Android-смартфон
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Астроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASAАстроном Ерванд Терзян получил высшую награду NASA
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Facebook и Instagram появятся инструменты для управления проведенным в соцсетях временем
WhatsApp ввел функцию платных сообщений для бизнеса
Капитализация Apple достигла рекордного $1 трлн
В WhatsApp появится реклама
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
В Китае обнаружили вторую терракотовую армию Фигурки солдат имеют рост всего около 20−30 сантиметров
США обвиняют Иран в сокрытии химоружия По его словам, Тегеран не рассказал об объекте, на котором производятся средства для наполнения бомб
Знаменитая Пизанская башня начала выпрямляться Профессор напомнил, что в ХХ веке наклон строения увеличивался, поэтому с 1993 по 2001 год международная группа исследователей проводила работы по стабилизации башни
Глава Генштаба ВС Армении: «Искандер» - не единственное имеющееся у нас оружие сдерживания У Армении также есть другие виды оружия, которые будут представлены в свое время