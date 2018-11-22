«Яндекс.Такси» разрешил вызывать сразу 3 автомобиля: Пока функция доступна только в РФ
22 ноября 2018 - 14:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В приложении «Яндекс.Такси» теперь появилась функция вызова до трех автомобилей одновременно. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что это удобно для большой компании, которая не помещается в одну машину. Заказать два или три такси можно в одно место или в разные. Поэтому на нескольких машинах можно не только уехать, но и приехать.
«Следить за несколькими одновременными поездками не сложнее, чем за одной. В приложении видно, когда начался и завершился каждый заказ»,- сообщают в компании.
Для того, чтобы вызвать несколько автомобилей, пользователю надо зайти в приложение и вызвать первое такси. После этого у него в приложении появится функция «еще такси». Оплату пожно производить как наличными, так и с банковской карты.
Компания запускает услугу поэтапно. Она постепенно становится доступна у российских пользователей новой версии приложения для iOS. Обновление для Android и запуск в остальных странах, в том числе и в Армении, - в ближайших планах компании.
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