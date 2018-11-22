МИД РФ: Москва поддержит любые договоренности по Карабаху между Ереваном и Баку
22 ноября 2018 - 16:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия будет приветствовать любые договоренности Армении и Азербайджана, направленные на решение карабахской проблемы, но стороны конфликта, в первую очередь, сами должны между собой договориться. Об этом заявила 22 ноября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя предложение Баку «по обмену военнопленными», Захарова отметила, что Москва поддержит любые договоренности сторон, которые идут в русле урегулирования карабахского конфликта.
«Но договоренности предполагают взаимное согласие. Инициативу можно приветствовать, но она должна быть реализована на практике только с согласия всех сторон», - заявила Захарова.
По ее словам, Москва поддерживает идею встречи глав МИД Армении и Азербайджана, которая может состояться в декабре.
Ранее Азербайджан предложил Армении произвести обмен пленными и задержанными двумя сторонами лицами по принципу «всех на всех».
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, комментируя предложение азербайджанской стороны об обмене военнопленными, заявил, что если бы в Армении был хотя бы один пленный, армянская сторона была бы готова обменяться военнопленными: «Мы так несерьезно не относимся к человеческим жизням. Если бы в Армении был хотя бы один пленный, армянская сторона была бы готова обменяться военнопленными, были бы приняты соответствующие меры».
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