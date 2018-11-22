В Риме сносят виллы мафии

PanARMENIAN.Net - В итальянском регионе Лацио, где расположен Рим, начали сносить виллы, незаконно построенные мафиозным цыганским кланом «Казамоника». В результате рейда 600 полицейских выселили из восьми домов участников мафиозной группировки и членов их семей.

Мэр Рима Вирджиния Раджи заявила изданию The Local, что все восемь домов будут снесены. По ее словам, виллы «Казамоники» были построены 30 лет назад и символизировали «бессилие властей перед лицом бандитов», пишут «Ведомости».

Рейд полиции – самая впечатляющая операция против римской мафии, уверена она: «Сегодня исторический день для Рима и для римлян. Мы не остановимся, пока не вернем эту территорию гражданам Рима».

В виллах проживало около 30 членов клана «Казамоника» и члены их семей. Некоторые покинули дома на машине, другие – пешком, пишет итальянская Corriere della Sera. Матери с детьми попросили разрешения вернуться в дома и забрать необходимые вещи, еду и медикаменты.

По данным BBC, в некоторых домах во время обысков были найдены наркотики.

В ходе операции были конфискованы золотые статуи, роскошная мебель, причудливо украшенные канделябры и фрагменты фресок, пишет Corriere della Sera.

Клан «Казамоника» является одной из наиболее крупных и влиятельных преступных группировок, действующих в Риме и его окрестностях. Группировка занимается рэкетом, а также контрабандой наркотиков на территории Италии и других стран ЕС.

Виллы были незаконно возведены на муниципальных землях в 1990-е гг. Полиция неоднократно предпринимала попытки конфисковать строения и выселить жильцов, однако до сих пор они заканчивались неудачно.