PanARMENIAN.Net - Корпорация Apple возобновит производство iPhone X для продажи устройств в некоторых регионах.

Такое решение было принято из-за низких продаж новых iPhone Xs и Xr. Отмечается, что Apple будет продавать через партнеров «устаревший» iPhone X лишь в нескольких регионах, где падение продаж новых устройств особенно сильное, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

То же самое происходило с iPhone 6, который вернули в продажу после официального прекращения производства.

По этой же причине компания планирует снизить цены на Xr в Японии, предложив операторам связи льготные условия. На данный момент самым популярным смартфоном Apple в этой стране являются iPhone 8 и 8 Plus. Однако издание не указывает, насколько сильно будет снижена цена на новый iPhone.

После осенней презентации новых смартфонов Apple убрала с официального сайта информацию об iPhone X, SE и 6s. Это означает, что производство и продажа смартфонов прекращены, компания также прекратила продажу аксессуаров для этих моделей. Таким образом, на данный момент официально можно купить лишь iPhone Xs, Xs Max, Xr, 8 и 7.