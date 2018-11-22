Apple возобновит производство iPhone X
22 ноября 2018 - 17:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Корпорация Apple возобновит производство iPhone X для продажи устройств в некоторых регионах.
Такое решение было принято из-за низких продаж новых iPhone Xs и Xr. Отмечается, что Apple будет продавать через партнеров «устаревший» iPhone X лишь в нескольких регионах, где падение продаж новых устройств особенно сильное, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.
То же самое происходило с iPhone 6, который вернули в продажу после официального прекращения производства.
По этой же причине компания планирует снизить цены на Xr в Японии, предложив операторам связи льготные условия. На данный момент самым популярным смартфоном Apple в этой стране являются iPhone 8 и 8 Plus. Однако издание не указывает, насколько сильно будет снижена цена на новый iPhone.
После осенней презентации новых смартфонов Apple убрала с официального сайта информацию об iPhone X, SE и 6s. Это означает, что производство и продажа смартфонов прекращены, компания также прекратила продажу аксессуаров для этих моделей. Таким образом, на данный момент официально можно купить лишь iPhone Xs, Xs Max, Xr, 8 и 7.
Самое значимое
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Partner news
Последние новости
В Китае обнаружили вторую терракотовую армию Фигурки солдат имеют рост всего около 20−30 сантиметров
США обвиняют Иран в сокрытии химоружия По его словам, Тегеран не рассказал об объекте, на котором производятся средства для наполнения бомб
Знаменитая Пизанская башня начала выпрямляться Профессор напомнил, что в ХХ веке наклон строения увеличивался, поэтому с 1993 по 2001 год международная группа исследователей проводила работы по стабилизации башни
Глава Генштаба ВС Армении: «Искандер» - не единственное имеющееся у нас оружие сдерживания У Армении также есть другие виды оружия, которые будут представлены в свое время