Знаменитая Пизанская башня начала выпрямляться

PanARMENIAN.Net - Пизанская башня за последние 17 лет выпрямилась на 4 сантиметра. Об этом сообщил профессор Сальваторе Сеттис из команды экспертов, наблюдающих за состоянием башни.

«Выглядит так, как будто колокольня помолодела на два века», — отметил он, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Профессор напомнил, что в ХХ веке наклон строения увеличивался, поэтому с 1993 по 2001 год международная группа исследователей проводила работы по стабилизации башни. Им удалось выпрямить памятник архитектуры примерно на 41 сантиметр. Тем не менее, окончательно встать ровно «падающая» башня не сможет, заверил ученый.

Пизанская башня — колокольня католического собора Duomo Santa Maria Assunta в Италии. Мировую известность она получила благодаря необычному положению — башня наклонилась во время строительства. Онобыло начато в 1173 году.