В Китае обнаружили вторую терракотовую армию

PanARMENIAN.Net - В провинции Шаньдун на востоке Китая найден подземный комплекс, вероятно бывший частью древней гробницы. В нем археологи обнаружили большое количество терракотовых фигурок, изображающих пеших и конных воинов, колесницы и сторожевые башни.

Фигурки солдат имеют рост всего около 20−30 сантиметров. Башни, разумеется, повыше, но и они — всего лишь модели, высотой около полутора метров, пишет «Популярная механика» со ссылкой на портал LiveScience.

Найденный комплекс датируется примерно сотым годом до нашей эры. Для кого предназначалось войско сейчас неясно, можно только полагать что это был кто-то из представителей высшей тогдашней знати.

Историки полагают, что это, скорее всего, был принц Лю Хун — сын императора У-ди, правившего страной в 141−87 гг до н.э. У-ди отдал сыну в управление бывшее царство Ци, столицей которого был город Линцзы, возле руин которого и была сделана теперешняя находка. Таким образом Лю Хун был фактически чем-то средним между наместником и самовластным государем и мог позволить себе причуды, вроде сооружения продвинутой гробницы.

К сожаления само захоронение, если оно было, до наших дней не сохранилось, или, во всяком случае, его следы пока не найдены. Со слов местных жителей известно, что рядом с местом находки раньше был курган примерно четырехметровой высоты, но он был уничтожен в 1970-х годах при строительстве железной дороги.

Первая и довольно широко известная терракотовая армия была изготовлена для сопровождения в загробный мир императора Цинь Шихуанди, объединившего Китай к 221 году до н.э. и правившего после этого одиннадцать лет. Войско состоит из восьми тысяч воинов, фигуры которых выполнены в человеческий рост, а лица, вероятно, скопированы с реальных людей. Во всяком случае, они разные. По свидетельствам источников той эпохи, гробницу императора строили не считаясь с затратами — на строительстве было занято до 700 тыс человек.