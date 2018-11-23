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На месте гибели библейских Содома и Гоморры найдены признаки катастрофы

На месте гибели библейских Содома и Гоморры найдены признаки катастрофы
23 ноября 2018 - 10:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Ученые Юго-западного университета Троицы в Альбукерке (США) пришли к выводу, что упавший около четырех тысяч лет назад метеорит уничтожил поселения людей к северу от Мертвого моря.

Археологи провели раскопки пяти древних крупных поселений в Иордании. Исследователи выяснили, что люди проживали в них в течение 2500 лет до конца бронзового века, после чего деревни оказались заброшенными на 600-700 лет. Были также обнаружены 120 небольших стоянок, которые испытали на себе воздействие сильной жары и ветра, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Science News.

По мнению специалистов, на момент падения метеорита в регионе проживали 40-65 тысяч человек. Результаты радиоуглеродного датирования показали, что около 3700 лет назад дома, построенные из глиняного кирпича, внезапно исчезли, оставив только каменные фундаменты. Кроме того, внешний слой многих глиняных предметов оплавился с образованием кусков стекла, в которых содержатся кристаллы циркона. Это указывает на воздействие очень высокой температуры, сравнимой с температурой поверхности Солнца.

Согласно библейскому сюжету, в районе Мертвого моря находились города Содом и Гоморра, которые были уничтожены ветхозаветным богом за грехи их жителей. Некоторые ученые считают, что города были стерты с лица земли при падении астероида.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: На месте гибели Содома и Гоморры нашли признаки древней катастрофы
The Daily Star. Biblical cities of Sodom and Gomorrah ‘destroyed by asteroid explosion 3,700 years ago’
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