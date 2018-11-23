Пресс-секретарь Эрдогана: Турция сотрудничала с РФ в вопросе Карабаха, но какие-то силы помешали
23 ноября 2018 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на конференции по теме: «Отношения между Россией и Турцией: сформировать будущее» обратился затронул тему карабахского конфликта.
По его словам, Турция тесно сотрудничала с российскими партнерами в вопросе карабахского урегулирования, однако в результате вмешательства каких-то сил процесс провалился, пишет Milliyet.
Калын отметил, что РФ играет огромную роль в составе Минской группы ОБСЕ. В то же время он отметил, что Минская группа пока не сумела дать ожидаемых от нее результатов, вследствие чего проблема остается замороженной.
Калын вновь заявил, что «Армения должна вернуть земли Азербайджану», и добавил, что от этого «большего всего в выигрыше будет Армения».
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