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Дороги в Армении проходимы: Ларс открыт

Дороги в Армении проходимы: Ларс открыт
23 ноября 2018 - 11:18 AMT

PanARMENIAN.Net - 23 ноября, по состоянию на 10:30 часов, в Армении все автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

На перевале Варденяц наблюдается туман.

Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из агенства департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

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