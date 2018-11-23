Дороги в Армении проходимы: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 23 ноября, по состоянию на 10:30 часов, в Армении все автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

На перевале Варденяц наблюдается туман.

Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из агенства департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.