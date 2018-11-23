Дороги в Армении проходимы: Ларс открыт
23 ноября 2018 - 11:18 AMT
PanARMENIAN.Net - 23 ноября, по состоянию на 10:30 часов, в Армении все автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
На перевале Варденяц наблюдается туман.
Всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.
Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из агенства департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
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Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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