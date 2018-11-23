В Алабаме неизвестный устроил стрельбу в ТЦ во время «черной пятницы»
23 ноября 2018 - 11:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Вечером 22 ноября несколько человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Алабаме.
Инцидент произошел в ТЦ Riverchase Galleria в городе Гувер во время масштабной распродажи «черная пятница», пишет РИА Новости со ссылкой на AL.com.
Точное число раненых пока не сообщается. Как рассказали очевидцы, неизвестный дважды начинал стрелять.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
По предварительной информации, стрелок убит.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Совфед России ратифицировал временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном Соглашение, подписанное в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года, рассчитано на три года
Президент Армении: Демократия не начинается и заканчивается в день выборов Предстоящие парламентские выборы собеседники назвали крайне важными для будущего прогресса страны.
Ибрагимович: Я прибыл со своей планеты Златан Он также разговорился про свои уродливые ноги и в шутливой форме заявил, что люди должны целовать их.
По вселенной Человека-паука выйдет еще 2 фильма Названия лент не раскрываются. Первая лента выйдет на экраны 10 июля 2020 года, премьера второй запланирована на 2 октября