В Алабаме неизвестный устроил стрельбу в ТЦ во время «черной пятницы»

PanARMENIAN.Net - Вечером 22 ноября несколько человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Алабаме.

Инцидент произошел в ТЦ Riverchase Galleria в городе Гувер во время масштабной распродажи «черная пятница», пишет РИА Новости со ссылкой на AL.com.

​Точное число раненых пока не сообщается. Как рассказали очевидцы, неизвестный дважды начинал стрелять.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По предварительной информации, стрелок убит.