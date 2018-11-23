Трамп грозит полностью закрыть границу с Мексикой

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп подписал указ о частичном закрытии границы с Мексикой. Об этом Трамп сообщил 22 ноября.

Глава государства не исключил полного закрытия, если власти Соединенных Штатов сочтут ситуацию с нелегальными мигрантами «неконтролируемой». Подобный шаг ударит по мексиканской экономике, заявил Трамп, особо выделив невозможность поставок в США автомобилей на продажу, пишет Deutsche Welle.

Президент Соединенных Штатов также разрешил американским военнослужащим на границе с Мексикой применять силу в отношении нелегальных мигрантов, «если это понадобится». «У меня нет выбора», - подчеркнул он, добавив, что не позволит «получить преимущество над солдатами».

13 октября около семи тысяч человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора направились в Соединенные Штаты. Большинство из них прибыли в Мексику нелегально. По оценке волонтерской организации Pueblo Sin Fronteras, часть из них позже вернулась на родину, еще около 1700 человек решили воспользоваться предложением Мексики и остались в стране.

Президент США расценил «нашествие» мигрантов из Центральной Америки как «чрезвычайную ситуацию национального масштаба». Он сделал борьбу с нелегальной иммиграцией одной из главных тем своей предвыборной кампании и продолжил эту линию уже в качестве главы Белого дома.