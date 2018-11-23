По вселенной Человека-паука выйдет еще 2 фильма
23 ноября 2018 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Sony Pictures запланировала выпустить два фильма по вселенной супергероя Человека-паука в 2020 году.
Названия лент не раскрываются. Первая лента выйдет на экраны 10 июля 2020 года, премьера второй запланирована на 2 октября, пишет Lenta.ru со ссылкой на Variety.
По информации издания, неназванные проекты — фильм об антагонисте-вампире Морбиусе, которого сыграет Джаред Лето, и сиквел антигеройского боевика «Веном» с Томом Харди в главной роли.
Sony Pictures еще не выпустила официальный анонс кинолент.
«Веном» — американский фильм 2018 года режиссёра Рубена Флейшера с Томом Харди в главной роли. Сценарий Скотта Розенберга, Джеффа Пинкнера и Келли Марсел основан на комиксах издательства Marvel Comics о персонаже Эдди Броке. Является первой картиной в рамках вселенной Marvel от Sony.
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