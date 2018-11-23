Ибрагимович: Я прибыл со своей планеты Златан
23 ноября 2018 - 14:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «Лос-Анджелес» Златан Ибрагимович, известный высокой самооценкой, отметил, что прибыл с планеты Златан.
«Я прибыл со своей планеты — планеты Златан»,- заявил футболист, пишет Lenta.ru со ссылкой на BBC.
Он также разговорился про свои уродливые ноги и в шутливой форме заявил, что люди должны целовать их.
«Этими ногами я играю в красивый футбол. Даже если это уродливые ступни, мне плевать: они напоминают о том, что благодаря этим ногам мы зарабатываем на еду. Так что вам нужно целовать эти ноги каждый день. Ладно, шучу. У каждого футболиста в мире ступни и ноги уродливые — вы не найдете ни одной пары красивых», — заверил Ибрагимович.
20 ноября сообщалось, что итальянский «Милан» провел переговоры с агентом шведского форварда. Клуб хочет вернуть 37-летнего Ибрагимовича, который выступал за него с 2010 по 2012 год. С «Миланом» он стал чемпионом Италии.
Ибрагимович также выступал за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Он выигрывал национальный чемпионат с каждым клубом, кроме английского. 11 раз его признавали лучшим футболистом Швеции.
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