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Взрыв в мечети в Афганистане: 26 человек погибли

Взрыв в мечети в Афганистане: 26 человек погибли
23 ноября 2018 - 16:40 AMT

PanARMENIAN.Net - В Афганистане в результате атаки террориста-смертника погибли не менее 26 человек. Более 50 получили ранения.

Среди жертв — 10 военнослужащих афганской армии, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.

Взрыв произошел в мечети на территории полка Национальной армии страны в восточной афганской провинции Хост.

На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: В Афганистане при взрыве в мечети погибли 26 человек
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