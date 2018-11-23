Взрыв в мечети в Афганистане: 26 человек погибли
23 ноября 2018 - 16:40 AMT
PanARMENIAN.Net - В Афганистане в результате атаки террориста-смертника погибли не менее 26 человек. Более 50 получили ранения.
Среди жертв — 10 военнослужащих афганской армии, пишет «Ъ» со ссылкой на Reuters.
Взрыв произошел в мечети на территории полка Национальной армии страны в восточной афганской провинции Хост.
На данный момент ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за нападение.
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