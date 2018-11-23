«Реал» готов продать Луку Модрича в ближайшее трансферное окно
23 ноября 2018 - 17:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Футбольный клуб «Реал» из Мадрида выразил готовность расстаться с хорватским полузащитником Лукой Модричем в ближайшее трансферное окно.
«Реал» считает требования игрока по новому соглашению завышенными и не планирует продлевать с ним контракт. Хорватом интересуется итальянский «Интер», готовый предложить Модричу €10 млн в год, пишет «Ъ» со ссылкой на Mundo Deportivo.
В составе сборной Хорватии Лука Модрич завоевал серебряные медали чемпионата мира, который летом проходил в России. Он был признан лучшим игроком турнира.
Впоследствии Модрича признали лучшим игроком года по версиям FIFA и UEFA. В обоих случаях его основными соперниками были португалец Криштиану Роналду и египтянин Мохаммед Салах.
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