Прокуратура Турции обвинила Гюлена в причастности к убийству посла РФ Карлова
23 ноября 2018 - 17:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Турецкая прокуратура передала на рассмотрение суда дело об убийстве в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену.
Ранее обвинительное заключение, подготовленное прокурором Адемом Акынджи, представили на утверждение республиканской прокуратуры Анкары.
В нем говорится, что покушение на дипломата организовала организация Гюлена (FETО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. В документе отмечается, что убийство Карлова является провокацией, направленной на ухудшение турецко-российских отношений, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
Кроме Гюлена, в обвинительном заключении значатся имена Шерифа Али Текелана, Эмруллаха Услу, Шахина Согюта, Хайреддина Айдынбаша, Мустафы Тимура Озкана и других. Их обвиняют в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.
Российского дипломата застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.
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