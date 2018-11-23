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Прокуратура Турции обвинила Гюлена в причастности к убийству посла РФ Карлова

Прокуратура Турции обвинила Гюлена в причастности к убийству посла РФ Карлова
23 ноября 2018 - 17:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Турецкая прокуратура передала на рассмотрение суда дело об убийстве в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Обвинения предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену.

Ранее обвинительное заключение, подготовленное прокурором Адемом Акынджи, представили на утверждение республиканской прокуратуры Анкары.

В нем говорится, что покушение на дипломата организовала организация Гюлена (FETО), которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. В документе отмечается, что убийство Карлова является провокацией, направленной на ухудшение турецко-российских отношений, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Кроме Гюлена, в обвинительном заключении значатся имена Шерифа Али Текелана, Эмруллаха Услу, Шахина Согюта, Хайреддина Айдынбаша, Мустафы Тимура Озкана и других. Их обвиняют в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Российского дипломата застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.

Ссылки по теме:
Ria.ru. Турецкая прокуратура обвинила Гюлена в причастности к убийству Карлова
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